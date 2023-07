Dopo l’estate al via i lavori per i tre nuovi asili nido finanziati col Pnrr

Asili e scuole, viabilità e parcheggi, impianti sportivi e culturali: anche il secondo semestre dell’anno sarà caratterizzato dall’avvio e dalla conclusione di interventi infrastrutturali che interesseranno l’intero territorio. Una serie di opere che comprendono gli investimenti finanziati dalle risorse del Pnrr, a partire dalla realizzazione dei tre asili nido, e altri importanti interventi sostenuti dal bilancio comunale destinati a dare seguito alla riqualificazione, all'infrastrutturazione e allo sviluppo armonico della città.

Asili e Pnrr: al via i lavori per i tre nuovi asili nido, verso la conclusione gli interventi alla scuola Griffa

L’autunno 2023 segnerà l’avvio delle opere di realizzazione dei tre nuovi asili nido finanziati attraverso le risorse che l’Amministrazione comunale ha ottenuto attraverso il Pnrr, per un valore complessivo di 7 milioni euro: Il Pollicino al Parco Pertini a Marebello, il Girotondo in via Codazzi e la ricostruzione dell’asilo nido Peter Pan a Viserba. Le milestone fissano al 30 giugno 2026 la data ultima del collaudo, ma si prevede di consegnare i lavori con diversi mesi in anticipo rispetto alal scadenza. Sono invece in dirittura d’arrivo – a settembre – i lavori di miglioramento sismico della scuola elementare Griffa, anch’essi sostenuti attraverso il Pnrr per 500 mila euro. Tra settembre e ottobre inoltre saranno terminati gli interventi di manutenzione che interessano diverse scuole del territorio e portati avanti da Anthea nel corso dell’estate, tra cui la riqualificazione energetica della scuola elementare di San Salvatore e altri interventi a sedici tra asili, scuole d’infanzia, elementari e medie della città per circa un milione di euro.

Parco del mare, al via i lavori per il tratto 6. Primi interventi propedeutici del Psbo a Rivazzurra

Partiranno dopo l’estate i lavori per la realizzazione dei tratti 6 e 7 del Parco del Mare sud, destinati a trasformare i lungomari di Bellariva, Marebello e Rivazzurra. I lavori inizieranno dal tratto 6, tra piazzale Gondar e via Siracusa, di fronte all’ex Colonia Murri, mentre i lavori del tratto 7, da via Siracusa fino a via Latina, inizieranno nell’autunno del 2024. Anche questo intervento è finanziato dal Pnrr con 20 milioni di euro (ottenuti dal Comune nell’ambito del “bando rigenerazione urbana 2022-2026” poi confluiti nel Piano Ue) a cui si sono aggiunti circa 5 milioni richiesti tramite il fondo opere indifferibili per l’aumento dei prezzi dei materiali. Gli interventi si intrecciano con il completamento del Piano di salvaguardia della balneazione, in capo al gestore Hera. Sempre in autunno infatti il tratto 7 sarà interessato dall’avvio dei primi lavori propedeutici alla realizzazione delle due vasche di laminazione in progetto (Rodella e Colonnella).

Pronta la rotatoria di via Cavalieri Vittorio Veneto, dall’autunno parte il cantiere del parcheggio Marvelli

Si completeranno nelle prossime settimane i lavori della rotatoria tra SS16 e via Vittorio Veneto a Miramare: l’infrastruttura è già stata aperta al traffico un paio di giorni fa ed ora sono in corso i lavori di rifinitura e riqualificazione del manto stradale e della piantumazione del verde. Parallelamente stanno entrando nel vivo i lavori per la realizzazione della rotatoria tra SS16 e via Verenin Grazia, nella zona nord della città, la cui conclusione è prevista entro l’inverno. L’autunno 2023 segnerà anche l’inizio dell’atteso parcheggio interrato “Tripoli”, in Piazza Marvelli, infrastruttura strategica che prevede un investimento di circa 12,6 milioni di euro e che implementerà la dotazione di sosta a servizio del Parco del Mare di Rimini sud.

Primi passi per la piscina, al via la prossima settimana i lavori per il nuovo centro sportivo di Corpolò

La scorsa settimana sono ufficialmente partiti i lavori per la realizzazione della nuova piscina comunale a Viserba, investimento dal valore complessivo di 10,5 milioni di euro, cofinanziata co risorse Pnrr per 2,1 milioni di euro (a cui si aggiungono 1,4 milioni dal fondo statale per opere con avvio indifferibile). Non è la sola opera al via: la prossima settimana partiranno i lavori per il centro sportivo di Corpolò, opera dal valore di oltre un milione di euro che consentirà in particolare la realizzazione di un campo da calcio in erba naturale e un blocco per gli spogliatoi con impianto fotovoltaico. Si completeranno invece entro la fine dell’estate i diversi interventi di manutenzione straordinaria di impiantistica sportiva che riguardano tra gli altri lo stadio, il palasport Flaminio, l’attuale piscina comunale, la Palestra carim e la palestra di Miramare.

Entro l’autunno la riapertura al pubblico del primo piano del Museo della città

A settembre inizia la seconda fase dei lavori che stanno trasformando il percorso espositivo del primo piano del Museo della Città di Rimini. Un intervento che mira a ridisegnare le modalità di fruizione della porzione che va dall’Alto Medioevo al Rinascimento e che sarà restituito a visitatori entro la fine dell’autunno. Proseguono parallelamente i lavori per il completamento del Part, interessato da una importante riqualificazione architettonica del primo piano e del sottotetto del Palazzo del Podestà avviata a inizio luglio e che si completerà entro l’inizio della prossima estate.