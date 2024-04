Dopo l'incidente sportivo il giovane judoka riccionese dimesso dall'ospedale

E' stato dimesso dall'ospedale e sta bene il giovane judoka riccionese di 12 anni rimasto coinvolto in un incidente sportivo avvenuto al palazzetto di Guastalla domenica 21 aprile in occasione del “Memorial Otello Bisi”. A riportare le condizioni dell'atleta sono gli organizzatori della manifestazione, Dojo Sdk, Uisp Reggio Emilia e FIJLKAM Emilia-Romagna, che in una nota stampa hanno voluto ricostruire con esattezza quanto avvenuto. "Il 12enne - spiegano - si è infortunato in seguito ad una caduta, elemento alla base della disciplina, nel corso di una normale azione di combattimento e l'appoggio della testa sul tatami ha causato un risentimento al collo per il quale sono stati presi opportuni e adeguati provvedimenti. Gli organizzatori hanno attivato subito i soccorsi che sono intervenuti attraverso il personale medico presente, che ha deciso in via precauzionale il trasporto in ambulanza presso l’ospedale Maggiore di Parma per ulteriori accertamenti. Intendiamo sottolineare che le procedure di sicurezza messe in atto dagli organizzatori si sono svolte regolarmente e con efficacia secondo le normative previste. Non è intervenuto l’elisoccorso, come invece riportato erroneamente da alcune testate giornalistiche, poiché non si è ravvisata tale emergenza. Il giovane atleta non ha riportato lesioni o paralisi parziali del corpo. Ad oggi il ragazzo sta bene, è stato dimesso e non ha riportato alcuna conseguenza grave o permanente". I genitori hanno comunicato ai dirigenti di Dojo Sdk quanto segue: “nostro figlio sta bene e cogliamo l’occasione per ringraziarvi per la bellissima festa dello sport, la prontezza nell’intervenire in modo professionale, che ha permesso a nostro figlio di ricevere assistenza medica adeguata e tempestiva sul campo”.