Dopo la rapina estiva torna a bazzicare a Riccione nonostante il foglio di via

La scorsa estate si era reso protagonista di una violenta rapina ai danni di un altro giovane avvenuta sul lungomare di Riccione ma, nonostante questo e l'emissione di un divieto di ritorno nella Perla Verde per 2 anni, un 18enne è stato pizzicato dai carabinieri dove non avrebbe dovuto trovarsi. Il giovane, infatti, nel pomeriggio di venerdì è stato notato insieme ad altri ragazzi in piazzale Roma da una pattuglia di motociclisti dell'Arma che hanno deciso di identificarli. Al momento di passare il nome del 18enne, dalla banca dati delle forze dell'ordine è emerso il suo passato. Accompagnato in caserma, al termine delle pratiche di rito è stato denunciato a piede libero.

La sua aggressività, invece, è costata le manette a un riccionese già noto alle forze dell'ordine che in evidente stato di ubriachezza ha iniziato ad infastidire gli avventori di un locale tanto da costringere il titolare a chiedere l'intervento dei carabinieri. Quando la pattuglia è arrivata sul posto, il giovane ha iniziato a inveire contro le divise per poi minacciarle e opporre resistenza, Bloccato e portato in caserma, dopo una notte in camera di sicurezza è stato processato per direttissima.