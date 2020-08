Dopo la rissa con accoltellamento scatta la chiusura della Villa delle Rose

Il Questore di Rimini, Francesco De Cicco, nella giornata di martedì ha firmato il provvedimento di sospensione della licenza della discoteca Villa delle Rose di Misano per 30 giorni. Lo stop ai balli è arrivato in seguito all'ultimo episodio di criminalità all'interno del locale quando, all'alba di domenica scorsa, due gruppi di giovani si sono affrontati nella toilette scatenando la rissa che ha visto due persone finire in ospedale accoltellate. Nei giorni precedenti, inoltre, le forze dell'ordine erano già intervenute alla Villa delle Rose: a Ferragosto era finito in manette un ragazzo per detenzione fini di spaccio di varie sostanze stupefacenti, il 10 agosto erano stati denuncia a piede libero due giovani che avevano rapinato un avventore strappandogli dal collo una catenina d'oro; l'11 luglio si era registrata un'aggressione da parte di un gruppo di ragazzi, presumibilmente stranieri, ai danni di altri con alcuni di questi che riportavano referti medici da 10 a 15 giorni. Il tutto ha fatto scattare l'applicazione dell'articolo 100 del Tulps secondo il quale "il Questore può sospendere la licenza di un esercizio, anche di vicinato, nel quale siano avvenuti tumulti o gravi disordini, o che sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o che, comunque, costituisca un pericolo per l'ordine pubblico, per la moralità pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini".

