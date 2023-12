Dopo Laura Pausini, prosegue la stagione dei concerti: allo Stadium Venditti & De Gregori

Si avvicina il Natale e prosegue il programma degli eventi di Rimini, il Capodanno più lungo del mondo, tra musica, cinema, teatro, eventi culturali e sportivi, iniziative per bambini con laboratori e film. E ancora presepi tradizionali e di sabbia, villaggi natalizi, pista di pattinaggio su ghiaccio, mercatini, mostre e il collettivo di land-art sulla spiaggia di Marina Centro ‘L’altra stagione’. Dopo Laura Pausini, lo Stadium ospita il 15 dicembre un altro grande concerto con Venditti & De Gregori, per il gran finale del tour nei palasport. Ancora musica sabato 16 dicembre con la Rossini Cellos Orchestra, ensemble formato da 20 violoncellisti, che per la 74esima Sagra Musicale Malatestiana propone Note senza confini... Un concerto eclettico tra classico e pop, mentre domenica 17 dicembre arriva l’Operetta Al Cavallino Bianco in una produzione di inusuale modernità della Compagnia Corrado Abbati. Tra le proposte e visite guidate da segnalare mercoledì 13 dicembre il primo dei tre appuntamenti con gli Itinerari guerciniani al Museo della Città.

Fino al 7 gennaio 2024

Spiaggia di Rimini, dal bagno 1 al 150

L'altra stagione

La spiaggia si illumina a festa regalando ai turisti e ai riminesi una passeggiata in riva al mare in pieno clima natalizio. La duna che va dal bagno 1 al bagno 63 diventa una lunga passeggiata poetica, reinventando il paesaggio invernale attraverso un percorso sopraelevato, allestito con panchine illuminate con luci natalizie anche di notte, a cura di Piacere Spiaggia Rimini.

Da sabato 2 dicembre si può ammirare anche 'L'altra stagione', una mostra, curata da Comune di Rimini, che si snoda sulla duna, con 26 plance che offrono non solo scatti di 26 fotografi e fotografe, ma anche parole e frasi di 28 scrittrici e scrittori, poetesse e poeti, che hanno accolto l’invito a raccontare il loro “mare d’inverno”, quel mare che non è solo la quinta estiva più conosciuta, ma una forza che produce sogni e simboli.

lunedì 11 dicembre 2023

Rimini, Cinema Fulgor

“Serata Amarcord”

Proiezione del film ‘Amarcord’ a 50 anni esatti dalla sua uscita in sala. Nell’occasione sarà presentato il libro “Amarcord Story” di Nicola Bassano, già responsabile dell’archivio del Fellini Museum. Con lui anche Davide Bagnaresi e Miro Gori, autori di “Amarcord dalla A alla Z”.

Ore 21. Ingresso gratuito

lunedì 11 dicembre 2023

Teatro degli Atti, via Cairoli, 42 - Rimini centro storico

Natale in Jazz

L’Associazione Filarmonica Banda città di Rimini APS propone un concerto per augurare pace e serenità a tutti per le prossime Festività. Si esibirà in concerto la A.B Rimini Big Band diretta dal m° Renzo Angelini.

Ore 21.00 Ingresso libero, i posti non sono numerati

Info: 331 646836www.facebook.com/bandacittadirimini/

da martedì 12 a giovedì 14 dicembre 2023

Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22 - Rimini centro storico

I ragazzi irresistibili

Spettacolo della Stagione Teatrale di prosa e danza 2023/2024 - Turni A-B-C

Debutto per due veterani dello spettacolo come Umberto Orsini e Franco Branciaroli che si ritrovano sul palcoscenico per dare vita alla commedia di Neil Simon I ragazzi irresistibili, storia di due anziani attori di varietà, che dopo una lunga carriera insieme interrotta da insanabili incomprensioni, sono invitati a riunirsi, per un’unica serata. Ad affiancare Orsini e Branciaroli la regia di Massimo Popolizio.

Orario: martedì 12 dicembre, ore 21 - TURNO A; mercoledì 13 dicembre, ore 21 - TURNO B

giovedì 14 dicembre, ore 21 - TURNO C. A pagamento

Info: 0541 793811 biglietteriateatro@comune.rimini.it

mercoledì 13 dicembre 2023, sabato 13 e 27 gennaio 2024

Rimini, Museo della Città Luigi Tonini, via Tonini 1

Il Guercino al Museo della Città di Rimini

Il Museo della Città di Rimini partecipa a “Itinerari guerciniani”, il progetto diffuso dell’Assessorato alla Cultura della Regione Emilia-Romagna per scoprire le opere di Giovanni Francesco Barbieri detto il Guercino (1591-1666). Rimini aderisce all’iniziativaattraverso una mini-serie di visite guidate condotte dal direttore dei Musei Comunali Giovanni Sassu. Al centro delle visite c’è la grande tela raffigurante San Girolamo, dipinta nel 1641 per la chiesa omonima e tuttora proprietà della Confraternita di San Girolamo, che viene posta in dialogo con le altre opere guerciniane e le tele seicentesche presenti nella collezione del Museo della città. Per partecipare alle visite, gratuite e dedicate ad un massimo di 25 partecipanti per turno, è necessaria la prenotazione attraverso il portale dedicato ai Musei riminesi: www.ticketlandia.com/m/event/itinerariguerciniani

Ore 17. Partecipazione gratuita. Info: 0541 793851 www.museicomunalirimini.it

venerdì 15 dicembre 2023

Rimini, Stadium, Piazzale Renzo Pasolini, 4

Venditti & De Gregori

A coronamento del lungo tour insieme iniziato il 18 giugno 2022 allo Stadio Olimpico di Roma, Venditti & De Gregori arrivano a Rimini per un gran finale che arriva dopo oltre un anno di concerti che hanno unito migliaia di fan, registrando il tutto esaurito con oltre 250 mila biglietti venduti e ultima occasione per vedere sullo stesso palco i due artisti che hanno scritto la colonna sonora di intere generazioni.

Biglietti disponibili in prevendita su: www.ticketone.it

Ore 21 Ingresso a pagamento

Info: www.friendsandpartners.it/in-tour/venditti-de-gregori-gran-finale

sabato 16 dicembre 2023

Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22 - Rimini centro storico

Rossini Cellos Orchestra: Note senza confini…Un concerto eclettico tra classico e pop

74° Sagra Musicale Malatestiana - Altre iniziative

La Sagra Musicale Malatestiana ospita un concerto che mette ancora una volta al centro dell'attenzione i giovani musicisti. Rossini Cellos Orchestra è un ensemble formato da 20 talentuosi violoncellisti, che spazia attraverso un vasto repertorio, che include sia composizioni originali che adattamenti di brani provenienti da diversi generi musicali.

Direttori: Claudio Casadei & Francesco Fontana. Solista: Alberto Casadei.

Orae 21.00 Ingresso a pagamento Info: 0541 793811 biglietteriateatro@comune.rimini.it

domenica 17 dicembre 2023

Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22 - Rimini centro storico

Al Cavallino bianco

Spettacolo della Stagione Teatrale di prosa e danza 2023/2024 - Turno D

Tradizionale appuntamento con l’operetta della Compagnia Corrado Abbati che quest’anno presenta Al cavallino bianco. Un anello di congiunzione fra operetta, rivista e commedia musicale, concepito dagli autori con inusuale modernità per un pubblico cosmopolita preso dalla voglia di viaggiare, la stessa che è ritornata anche oggi.

Ore 16 Ingresso a pagamento Info: 0541 793811 biglietteriateatro@comune.rimini.it