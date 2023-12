Dopo Mattia Zaccagni, online l'avviso pubblico che dà il via alla corsa per il premio Panzini

E’ già fissata a sabato 24 febbraio 2024 la data del gran galà in cui Bellaria igea Marina incoronerà il dodicesimo vincitore del Premio Panzini: la principale onorificenza cittadina, nata nel 2013 per gratificare e riconoscere colei o colui che più di tutti si sia distinto nel tenere alto il nome di Bellaria Igea Marina. Come da tradizione, l’ideale taglio del nastro che inaugura la corsa al riconoscimento, è anche per quest’edizione la messa online, avvenuta gli scorsi giorni, dell’avviso pubblico che consente a chiunque lo desideri di segnalare le candidature di soggetti ritenuti meritevoli. Possono essere segnalati singoli soggetti o gruppi/aziende/realtà associative che operano e si siano particolarmente distinti nel campo culturale in genere, nello sport, nello spettacolo, nelle arti, nei mestieri e nelle professioni, per motivi di filantropia nonché nell’adempimento del proprio dovere; segnalazioni che dovranno pervenire all’amministrazione preferibilmente entro il 31 dicembre secondo le modalità indicate nell’avviso pubblico.

L’edizione 2023 del premio ha visto incoronare Mattia Zaccagni, 28enne centrocampista “con il vizio del gol” della Lazio e della Nazionale, la cui carriera da professionista cominciò proprio nel locale Bellaria Calcio. Zaccagni è succeduto nell’albo d'oro della manifestazione al vincitore di Mastechef 10 Francesco Aquila, premiato nel 2022.

Facendo un passo indietro, la prima vincitrice nel 2013 fu il soprano Gladys Rossi, a cui seguirono il compianto Michelangelo “Lallo” Petrucci, fondatore dell’azienda Bimare scomparso quest’anno, la missionaria Sara Foschi, l’ex direttore di Iccrea Holding Roberto Mazzotti, il luminare di chirurgia toracica Maurizio Salvi, il fondatore di Pubblica Assistenza Croce Blu Daniele Grosseto, il Generale della Guardia di Finanza Gabriele Procucci, lo storico cardiologo di Bellaria Igea Marina Giovanni Crociati e l’indimenticato Marco Vasini, operatore turistico e protagonista per tanti anni alla guida di Sol et Salus, ad oggi unico vincitore postumo del premio.

L’assegnazione del Premio Panzini, come detto, avverrà il prossimo 24 febbraio, in una serata di gala in cui non mancheranno sorprese e contenuti artistico musicali di alto profilo. Ricordando che, anche nell’ultima edizione del 2023, il conferimento del premio principale è stato affiancato da quello di altri tre riconoscimenti di grande prestigio. Quello denominato “Bellaria Igea Marina e la sua storia”, consegnato ad Arnaldo Valentini, pioniere del turismo balneare bellariese, tra i fondatori e poi presidente di quella Cooperativa Bagnini che ha tagliato il traguardo dei cinquant’anni di storia; il riconoscimento “Bellaria Igea Marina e il suo futuro”, pensato per premiare una ragazza o un ragazzo che nonostante la giovane età già si sia distinto nel proprio campo, assegnato al velista Gabriele Rubinetti; infine il riconoscimento “Bellaria Igea Marina nel mondo”, conferito all’azienda Sipo, fondata negli anni Cinquanta da Dario Ceccarini ed oggi realtà leader nell'ambito del settore ortofrutticolo.