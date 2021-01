Dopo mesi di disarmo, ritorna la moda: viale Ceccarini ospita lo shooting fotografico

Dopo il Natale "negato" e le limitazioni della zona arancione, si risveglia la movida a Riccione che, dopo tanti mesi di "low-profile", con negozi semi-chiusi e una passeggiata sempre più spenta, nella giornata di sabato è tornata ad ospitare uno shooting fotografico. Ad organizzare l'iniziativa è stato il brand milanese Olé Artist (azienda di street-wear luxury con sede operativa tra Rimini e Riccione) che ha organizzato un'autentica passerella in viale Ceccarini e nei luoghi più indentitari della Perla. Un lampo di movida con tre modelle d'eccezione: Sara Mondin, Chiara Trincanato e Cocca Solomon ed un aitante fotomodello argentino, Ramiro Martin Lago. I quattro hanno percorso in lungo e in largo il viale riccionese attirando l'attenzione dei passanti che, dopo tanti mesi di riflettori spenti, avevano ormai perso l'abitudine di considerare viale Ceccarini come la location più naturale per le sfilate e la movida.