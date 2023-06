Dopo nove anni cambio ai vertici di Luce sul Mare. Il sindaco: "Grazie per il grande contributo"

Avvicendamento ai vertici di Luce sul Mare. Una novità che ha spinto il sindaco Filippo Giorgetti a una serie di ringraziamenti. “A nome dell’amministrazione comunale tutta, saluto e ringrazio di cuore Massimo Marchini per quanto fatto in questi nove anni da presidente di Luce sul Mare - dice il sindaco di Bellaria Igea Marina -, preceduti da un altrettanto proficua esperienza nelle vesti di vice presidente. Quello di Marchini, è stato un grande contributo alla causa e alla crescita di Luce sul Mare, sempre contraddistinto da spirito collaborativo a tutto campo, nei confronti della comunità, delle istituzioni tutte e in particolare verso il Comune di Bellaria Igea Marina".



“Tre mandati di presidenza -, continua il primo cittadino - che hanno contribuito a consolidare il ruolo della struttura quale punto di riferimento in campo riabilitativo e socio sanitario, e che soprattutto hanno visto crescere nella nostra comunità la percezione del valore di Luce sul Mare: sotto il profilo sociale, culturale e in tema di inclusione delle persone più fragili. Merita di essere sottolineata la straordinaria qualità dei rapporti umani instaurati in questi anni tra la guida della struttura e la nostra amministrazione, tanto che il primo Consiglio Comunale di Bellaria Igea Marina avvenuto al di fuori di locali appartenenti all’ente, è stato proprio quello svolto lo scorso maggio presso Luce sul Mare. Una seduta aperta che ha sancito l'ingresso del nostro comune, in qualità di partecipante istituzionale, alla Fider - Fondazione Italiana Disabilità e Riabilitazione: anche questo, un piccolo grande lascito della presidenza Marchini".

“Al presidente uscente, quindi, i migliori auguri per il proprio futuro personale e professionale”, conclude Giorgetti. Contestualmente, "rivolgo un benvenuto alla nuova presidentessa Silvia Carabini, con l’auspicio che possano trovare continuità i rapporti collaborativi e le positive relazioni istituzionali instaurati e coltivati nel recente passato”.