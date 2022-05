Dopo oltre 20 anni l'ortopedico cambia sede, avrà anche uno spazio dedicato al "Centro del Piede"

Adjutor Officine Ortopediche è lieta di annunciare l’apertura del nuovo punto vendita in via Flaminia 130/b a Rimini (retro Ospedale Infermi). In realtà si tratta di un cambio di location dello storico negozio di via Circonvallazione 100, aperto nel giugno del 2000. Il trasferimento è stato fortemente voluto per migliorare la qualità dei servizi offerti in abbinamento ad una più ampia proposta di prodotti sanitari e ortopedici. Nei nuovi locali di oltre 300 metri quadrati con 5 vetrine e parcheggio riservato, trova spazio anche un il Centro del Piede e il Centro Ausili. Contestualmente alla nuova sede che si affianca al già consolidato punto vendita in via Marradi 23, Adjutor ha attivato il servizio di consegna a domicilio, gratuito per Rimini città, al fine di essere ancora più vicina ai clienti vecchi e nuovi.

Adjutor Officine Ortopediche nasce nel 1991 come azienda produttrice di carrozzine e ausili per persone con disabilità con il nome di Linea Adjutor e successivamente si specializza nella commercializzazione di ausili e articoli sanitari-ortopedici. Attualmente Adjutor, in Romagna è l’azienda leader del settore; dispone di 5 sedi nelle provincie di Forlì-Cesena, Rimini e Ravenna dando lavoro a 40 persone.

Adjutor opera direttamente con i propri tecnici in Romagna e nelle province di Bologna, Ferrara e Pesaro, con recapiti presso il Montecatone Rehabilitation Institute di Imola (Bologna), il Centro di Riabilitazione Luce sul Mare di Santarcangelo oltre a tante altre realtà di cura e riabilitazione.

L’obiettivo che l’azienda persegue è quello della massima soddisfazione del cliente partendo dalla comprensione dei bisogni della persona. Lavorando con Passione e Impegno, Adjutor mette a disposizione dei propri clienti, sempre più consapevoli ed esigenti, prodotti all'avanguardia caratterizzati dal miglior rapporto qualità prezzo, un servizio di assistenza tecnica e manutenzione dei dispositivi forniti puntuale e competente, nonché la più ampia offerta di elettromedicali e ausili a noleggio, con particolare attenzione a quelli per il superamento delle barriere architettoniche.