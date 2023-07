Dopo la partecipazione a Pechino Express, Totò Schillaci si regala un fine settimana nel Riminese

Totò Schillaci torna “sul luogo del delitto”. Dopo la brillante partecipazione a Pechino Express e il concerto dei Cugini di Campagna a Prato, l’eroe delle “Notti Magiche” si è infatti regalato un fine settimana di relax in Riviera. Qui a Rimini, dove nel 2020, lanciò insieme a Mario Fucili dei 78 Bit il brano “Gli anni degli anni” nel trentennale di quel Mondiale in Italia in cui arrivò da outsider alla prima stagione con la Juventus e divenne protagonista assoluto.

Quell’esordio da cantante in duo con l’ex finalista di Sanremo Giovani 2006, si è tradotto in una bella amicizia e in diverse convocazioni nella Nazionale Attori e Cantanti e Totò è salito in riva all’Adriatico proprio per concedersi qualche momento di mare e vita notturna.

La coppia è stata avvistata al Ristorante Re dei Mari in Viale Regina Elena e al Bar Laur?, al Bagno 5, nel cuore di Marina Centro. Disponibilissimo come sempre, l’ex centravanti della Nazionale Azzurra si è concesso a foto, selfie e autografi con lo staff e i tanti fan che lo hanno riconosciuto.