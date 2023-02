Dopo le proteste dei residenti sono arrivati gli operai, partiti i lavori per sistemare tutto viale Dante

Dopo l'annuncio e l'impegno del Comune, partono i lavori. L'azione dell'amministrazione di Riccione fa seguito alla petizione e alle richieste di residenti e commercianti della zona che avevano chiesto un pronto intervento. Hanno preso il via venerdì (24 febbraio) i lavori per la sistemazione della pavimentazione di tutto viale Dante, da viale Verdi a piazzale Ceccarini, dissestata in ampi tratti. “Partiamo dai Giardini dell’Alba, dove rifaremo anche l’arredo sistemando nuove panchine, fioriere e transenne. Diamo una risposta in tempi brevissimi ai problemi emergenziali di un’arteria commerciale, trascurata per troppi anni, che consideriamo particolarmente importante per la nostra città anche in termini turistici”, dice l’assessore ai Lavori pubblici Simone Imola che all’apertura del cantiere ha incontrato gli operai della ditta che esegue l’intervento e i tecnici di Geat che li coordinano.

L’amministrazione ha inteso dare risposta immediata ai problemi dell’arredo urbano di viale Dante: “Eliminiamo subito criticità e pericoli ma nel frattempo lavoriamo alla progettazione del restyling completo del viale”.

I lavori, che hanno un costo stimato di circa 100 mila euro, prevedono il rifacimento della pavimentazione nel tratto pedonale per circa 546 metri quadri e del bordo a lato del tratto in asfalto per 134 metri quadri. Complessivamente verranno sostituiti 680 metri quadri di pavimentazione, ovvero quelli che a seguito di diversi sopralluoghi compiuti dai tecnici di Geat sono stati ritenuti più ammalorati e in qualche punto anche pericolosi.

L’intervento prevede l’impiego di cemento armato da colorare con della quarzite per renderlo il più simile possibile a quello della superficie già presente. I lavori procederanno per microcantieri al fine di limitare i disagi per residenti e ospiti della città, avanzando da viale Verdi in direzione di viale Ceccarini, con l’obiettivo di essere conclusi entro Pasqua. Qualora a causa del meteo avverso non fosse possibile completare i lavori su tutti i 680 metri quadrati previsti verrà concordato con gli operatori e con i residenti quando portarli a termine.