Dopo una rissa, spinge e prende a calci anche i poliziotti: arrestato per resistenza a Pubblico ufficiale

Nelle prime ore di martedì (25 luglio), gli agenti della Polizia di Stato di Rimini hanno tratto in arresto un giovane cittadino della Bielorussia, per il reato di Resistenza a Pubblico Ufficiale. Nello specifico, alle ore 3 circa, giungeva una chiamata al Numero di emergenza 112 - NUE, nella quale veniva segnalata una rissa in via Cairoli.

Giunti sul posto gli agenti hanno subito notato alcuni soggetti che si allontanavano, mentre tre individui erano ancora lì presenti e uno di loro in evidente stato di alterazione dovuto a un eccessivo consumo di bevande alcoliche. Il ragazzo, molto agitato, si è rifiutato di declinare le proprie generalità e ha aggredito anche uno degli agenti, spintonandolo con violenza e nonostante i diversi inviti ad adottare un comportamento meno aggressivo, ha continuato a inveire contro i poliziotti, sferrando anche dei calci.

In considerazione dei fatti accaduti, il giovane è stato tratto in arresto in attesa del giudizio direttissimo che si terrà durante le prossime ore. Inoltre, l’uomo è stato deferito in stato di libertà per Oltraggio a Pubblico Ufficiale e Rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale.