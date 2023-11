Dopo il ritorno in Comune, la sindaca Angelini dovrà ridisegnare la giunta. L'assessore Garulli si è dimesso

Dopo la sentenza del Consiglio di Stato e il ritorno della sindaca Daniela Angelini alla guida della Città di Riccione, si registrano dei movimenti all’interno della giunta. La sindaca Angelini prende atto delle dimissioni del medico Gianluca Garulli da assessore con delega alla Sanità, al Benessere, ai Servizi sociali alla persona e all’Innovazione tecnologica. Secondo le prime informazioni, la scelta di Garulli sarebbe relativa a impegni professionali che facevano fatica a collimare con le attività istituzionali. “Ringrazio il dottor Gianluca Garulli per il lavoro svolto a beneficio di Riccione durante il primo anno di mandato di questa amministrazione. Si è trattato di un lavoro prezioso, esercitato con competenza e amore per la propria città”, dichiara la prima cittadina. La sindaca Angelini assumerà temporaneamente ad interim le deleghe che erano state attribuite all’assessore Garulli in attesa della nomina di un nuovo assessore che avverrà in tempi brevi. C’è aperta anche poi la questione relativa alle deleghe dell’assessorato al Turismo, un tema di cruciale importanza e che potrebbe vedere anche in questo caso un possibile rimpasto, fin qui le deleghe erano rimaste in capo alla prima cittadina.