Dopo il rocambolesco incidente l'autovelox distrutto è tornato in funzione, ripartono le multe

L’autovelox di via Settembrini è tornato a fare le multe. Dopo essere stato distrutto, un mese fa, per via di un incidente stradale. L’impianto che era stato completamente divelto è ritornato negli scorsi giorni in funzione, dopo essere stato riparato dal Comune per una somma di 900 euro. L’amministrazione ora chiederà l’intervento delle assicurazioni per le spese sostenute.

L’incidente si era registrato nel primo pomeriggio di venerdì (22 settembre). Una Toyota condotta da una donna aveva attraversato la strada passando sopra il divisorio di mezzeria per poi andare a impattare contro una motocicletta che viaggiava lungo il rettilineo di via Settembrini. La moto aveva finito per distruggere la centralina del rilevatore della velocità abbattendolo completamente. Il mezzo si era poi arrestato contro un’auto in sosta lungo via Pintor. L’utilitaria si era invece poi fermata sulla pista ciclabile rialzata di viale Settembrini.