Dopo la tragedia in A4 il Cuore 21 si fa forza e riparte, inaugurata la nuova cucina-laboratorio

L'attività di Cuore 21 deve riprendere, sono state le stesse famiglie a chiederlo, insieme al prezioso staff degli educatori. Ed è proprio davanti a questa volontà che Cna, in accordo con la presidente di Cuore 21 Cristina Codicè, ha deciso di confermare l’inaugurazione ufficiale della nuovissima cucina-laboratorio al Centro 21 di via Limentani. Un progetto partito mesi fa su sollecitazione di Massimo Pironi che auspicava con un sorriso, quasi avesse già davanti a sé l'immagine dell'inaugurazione, la presenza della cucina-laboratorio per alimentare l'instancabile attività in favore delle autonomie nel mondo lavorativo dei ragazzi di Cuore 21.

E Massimo sarà presente all'interno di questo nuovo spazio attrezzato, sempre vicino ai suoi ragazzi, attraverso un ritratto, una vera e propria opera d'arte dell'artista Antonio Spanedda, legata al progetto Iotiamo a cui Pironi aveva partecipato come sindaco su iniziativa sempre di Cna. “Ringraziamo di cuore Cna - ha detto emozionata Cristina Codicè, presidente di Cuore 21 raccontando ai tanti imprenditori intervenuti i diversi progetti da oggi di nuovo in campo - perché ci fornisce con la cucina-laboratorio una bella opportunità strutturata per portare avanti il nostro obiettivo: quello di costruire un futuro sostenibile per persone con disabilità intellettive. Con Cna c'è alla base una collaborazione partita da diversi anni con il progetto “Ristoranti del Cuore" ed abbiamo consapevolezza di come sappiano coinvolgere imprenditori che ci credano e comprendano fino in fondo come i nostri ragazzi trasmettano le bellezza di essere unici".

Emozione mista a soddisfazione sono stati questi gli ingredienti di una mattinata unica e carica di significati con un’ampia delegazione della direzione provinciale di Cna Rimini presente e felice di poter nuovamente toccare con mano l'energia magica di Cuore 21 e dei suoi 7 angeli che vigilano sulla casa e la sua attività che riparte. “Dopo lo sconforto ed il dolore di questi giorni ed un confronto con la Presidente di Cuore 21 - ha dichiarato Davide Ortalli direttore di Cna Rimini - abbiamo deciso di confermare l’inaugurazione della cucina-laboratorio al centro del progetto che vede il lavoro come elemento di espressione del proprio essere. Lo spirito faber di Cna ha così declinato il sostegno a Cuore 21 anche con una proposta concreta, capace di innescare nuovi incontri, attività e mi auguro opportunità per i ragazzi di Cuore 21”.

Nell'obiettivo del progetto curato da Cna la nuova cucina-laboratorio sarà in grado di generare uno spazio nel quale coinvolgere le imprese e le professionalità del territorio per percorsi di educazione al lavoro e quindi alle autonomie dei ragazzi. Il contributo complessivo di Cna Impresasensibileè stato di 15 mila euro ed ha permesso di attrezzare una cucina-laboratorio, oltre a quella già esistente, per poter svolgere le attività lavorative e formative. Coinvolte nel progetto diverse aziende associate a Cna: i ristoranti Fattoria del Mare, Pastrocchio, Birrodromo e Cristallo di Riccione, Be Kind di Cattolica ed il Forno-Pasticceria Bianchi di Riccione, oltre all’azienda Pari Cucine che ha curato la produzione e l’installazione della cucina. “Il valore aggiunto dell'intera operazione - prosegue Ortalli - è dato dalla capacità di Cuore 21 e dei suoi ragazzi di animare le persone ed in questo caso alcuni nostri imprenditori dei settori ristorazione e panificazione, che si sono messi in gioco garantendo la cosa più preziosa: il loro tempo e quello dei loro collaboratori, con presenze utili alla costruzione di un programma didattico e laboratoriale, in affiancamento alle ragazze e ai ragazzi per proseguire il percorso alla ricerca della piena autonomia e di abilità spendibili sul mercato del lavoro”.

A chiudere gli interventi è stata Daniela Angelini Sindaca di Riccione e vicina a Cuore 21 da diversi anni attraverso il suo precedente incarico in Cna e come semplice cittadina “Noi ci siamo, questa è una realtà importantissima per il territorio e va sostenuta perché in questi anni ho potuto apprezzare da vicino quale grande e prezioso contributo diano alla nostra comunità. L'iniziativa di Cna è molto lodevole perché ha colto l'obiettivo principale di Cuore 21 verso l'autonomia dei ragazzi ed è capace di coinvolgere imprese sensibili e motivate nel fornire formazione e creare nuove opportunità professionali per i ragazzi”.