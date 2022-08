Dopo la tragedia, summit con il Questore. "Più controlli in stazione e nei piazzali Curiel e Roma"

Più controlli alla Stazione, in piazzale Roma e in piazzale Curiel. E’ questo uno dei temi trattati nel vertice odierno, organizzato in Comune a Riccione, alla presenza della sindaca Daniela Angelini e dell’assessore Oreste Capocasa con il Questore di Rimini Rosanna Lavezzaro. L’incontro è stato utile e necessario per fare un punto generale della città, anche in vista dei grandi concerti estivi in piazza. E un pensiero è stato rivolto anche alla tragedia della stazione, all’incidente in cui hanno perso la vita le giovani Alessia e Giulia Pisanu investite da un treno Frecciarossa.

Questore e sindaca si sono confrontate spesso nel corso di questi ultimi giorni. “È stato un incontro cordiale. Oggi abbiamo avuto modo di conoscerci meglio, anche se in questi giorni ci siamo sentite spesso ed abbiamo instaurato un rapporto di collaborazione e fiducia. Telefonate in cui ho potuto apprezzare sia la professionalità che il lato umano nel dover gestire un caso così delicato e drammatico - spiega la sindaca Angelini -. Insieme all’assessore Capocasa abbiamo inoltre trovato da parte del questore la massima disponibilità e collaborazione nella gestione della sicurezza e dell'ordine pubblico per Riccione. Il Questore ha confermato una forte attenzione sul tema sicurezza durante i prossimi fine settimana. In particolare, con l’inizio dei concerti, saranno aumentati i controlli in piazzale Roma, alla Stazione e in Piazzale Curiel”.

L’assessore Capocasa, in un intervento a RiminiToday, aggiunge: “Il Questore ha assicurato maggiore attenzione a seconda degli eventi, anche nel contesto della stazione che è il luogo più delicato della città. A seconda degli eventi, e delle necessità, insieme alla Questura e ai Carabinieri ci troveremo per fare delle attività mirate di prevenzione. Saremo più determinati”. L’ex questore oggi assessore non esclude anche l’aggiunta di nuove telecamere di rinforzo nelle vicinanze della stazione: “Sulla terribile tragedia ho grande rispetto per le attività investigative in corso, noi come amministrazione avevamo già nel momento dell’insediamento l’obiettivo di realizzare una mappatura di dove sono le telecamere funzionanti e quelle non funzionanti. Certamente valuteremo nuovi incrementi di sistemi, anche con il supporto di contributi regionali”.