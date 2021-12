Dopo il tragico incidente, finanziati i lavori per la messa in sicurezza di via Verenin

Con l’approvazione del bilancio di previsione del Comune di Rimini, sono state accolte anche le sollecitazioni del consigliere della Lega, Matteo Zoccarato, per “un innalzamento del livello di attenzione e messa in sicurezza di via Grazia Verenin, una delle arterie a scorrimento veloce più pericolose e discusse di tutta Rimini”. Il tutto si registra dopo il tragico incidente stradale in cui aveva perso la vita Farah Sfar Hancha, studentessa diciottenne che si stava recando a prendere il bus ed era stata falciata da un'auto lungo la via.

“Ringrazio di cuore tutte le forze politiche del nostro Comune per il senso di responsabilità dimostrato nei confronti di questa situazione drammatica e di lungo corso. Nei giorni scorsi l’amministrazione comunale, nel presentare il bilancio di previsione per il prossimo triennio ha preso atto della pericolosità di via Verenin e, con grande rispetto per i residenti, ha finalmente accolto i miei suggerimenti per metterne al sicuro il tracciato e il transito di pedoni e ciclisti", dice il consigliere comunale.

Sono state finanziate la progettazione di una rotatoria nell'intersezione con via Lotti, la messa in sicurezza della pista ciclopedonale e la realizzazione di una fermata dell’autobus a ridosso del centro abitato. "Si tratta di un traguardo importante che non ha colore politico e che rispecchia la volontà di tutto il consiglio comunale di lavorare a beneficio della città. Dopo tanti anni – conclude Zoccarato – posso ritenermi soddisfatto e guardare al futuro di questa strada con maggiore serenità. Naturalmente, vigileremo sull’esecuzione dei lavori e sulla qualità degli stessi”.