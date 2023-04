Dopo le truffe, l'ex hotel Gobbi riparte. "Nuova gestione trasparente, non chiederemo un euro di caparra"

“Un nuovo nome, una nuova gestione e ci impegneremo a non chiedere nemmeno un euro di pagamento anticipato”. Sono queste le premesse con cui dal 15 aprile aprirà i battenti l’hotel Big, in viale Siracusa, che nasce sulle ceneri di quello che è stato l’Hotel Gobbi, finito alla ribalta delle cronache nazionali durante la scorsa estate per aver chiesto soldi in anticipo ai turisti che poi arrivati sul posto si sono ritrovati senza camere e con la vacanza rovinata. Secondo quanto ricostruito, si era arrivati a parlare di un “buco” da 800 mila euro. Da tutta Italia si erano registrate centinaia e centinaia di persone che avevano lamentato di essere state truffate.

E mentre l’indagine da parte della Procura di Rimini sta facendo il suo corso, per ricostruire nei dettagli il sistema adottato dalla passata gestione, oggi c’è chi vuole chiudere quel capitolo. Per rilanciare con una nuova gestione, con un nuovo staff e la voglia di ripartire. Sarà una gestione familiare, in carico a Mario Puoti, con i suoi parenti e uno staff ad hoc. “A fronte anche di quello che è accaduto lo scorso anno la stessa proprietà dell'immobile ci ha chiesto una mano per fare ripartire la struttura – raccontano dall’hotel -, è una bella scommessa ma siamo certi che si ripartirà e anzi stanno già arrivando numerose prenotazioni”.

L’hotel compare sulle varie app di prenotazione alberghiera, a partire da Booking. “Non chiederemo a nessun cliente alcuna caparra e per chi prenota attraverso le app sarà sempre garantita la prenotazione senza alcun anticipo – sottolineano i nuovi gestori -, vuole essere un segnale di trasparenza. Proprio per far capire che c’è una netta linea di discontinuità rispetto ai fatti accaduti nel passato”.

Ma ci sono persone che ancora chiamano per chiarimenti, dopo quanto accaduto? “Ci sono persone che chiedono molte spiegazioni, ma quando capiscono che c’è una nuova gestione si sentono maggiormente tranquillizzati”.