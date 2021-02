Dopo una settimana di emergenza l'aria torna respirabile, stop alle misure straordinarie

A seguito dell'ultimo bollettino ARPAE di oggi, cessano da domani martedì 9 febbraio nel Comune di Rimini le misure emergenziali attivate il 1° febbraio scorso. Dopo una settimana di monitoraggi, infatti, la qualità dell'aria è ritornata nei parametri normali. sono quindi sospese le limitazioni straordinarie alla circolazione dei mezzi più inquinanti come gli Euro 4 e non sarà necessario ridurre la temperatura degli impianti di riscaldamento domestici. Allo stesso tempo sospeso anche il divieto di utilizzo di generatori di calore domestico alimentati a biomassa legnosa (legna, pellet, cippato, ecc), in presenza di impianto di riscaldamento alternativo, con classe di prestazione emissiva inferiore alla classe 4 stelle (così come definite dal Decreto del Ministero dell'Ambiente n.186 del 7 novembre 2017). Sospesi anche i divieti di sosta con motore acceso per tutti i veicoli. Divieto assoluto per qualsiasi combustione all'aperto (residui vegetali, falò, barbecue, fuochi d'artificio, ecc.) e di spandimento dei liquami zootecnici