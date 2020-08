Doppia premiazione di turisti fedeli nel Palazzo del Turismo di Riccione

Doppia premiazione ieri a Palazzo del Turismo di Riccione. L'assessore al Turismo, Stefano Caldari, ha premiato la famiglia Micheletto (Luciano, Olga Martinello e le figlie Milena e Manuela Micheletto) di Vicenza. Vengono a Riccione dal 1980, alcuni anni in hotel e poi in appartamento, ma sempre alla stessa zona di spiaggia, lo stabilimento 51. Curioso il loro primo incontro con Riccione, dovuto alla casualità. Era l'estate del 1980 ed erano partiti da Vicenza in Fiat 600 con l'intenzione di cambiare destinazione rispetto alla tradizionale Jesolo. Mentre erano in autostrada, una forte pioggia li aveva costretti ad uscire al primo casello: Riccione. Da allora non hanno più cambiato meta scegliendo sempre la Perla Verde per le vacanze estive. La seconda premiazione riguarda la signora Bruna Conter di Maclodio in provincia di Brescia. Viene a Riccione da 35 anni nel mese di agosto e sempre all'Hotel Fantasy tanto da festeggiare tutti gli anni il compleanno del gestore il giorno 13 agosto.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.