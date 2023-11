Doppio appuntamento con il pattinaggio sul ghiaccio a Riccione e Misano. In occasione delle festività natalizie, la proposta di DITS Italia Srl si sdoppia e si prepara a fare tappa in due distinte location: piazzale Roma nel cuore della Perla Verde e nella centralissima piazza della Repubblica, cuore del villaggio natalizio Misano On Ice. Due piste di circa 500 metri quadrati, sostenibili e a consumi ridotti per regalare a tutti un Natale all'insegna del divertimento e con un impatto energetico minimo, che diventeranno il fiore all'occhiello dei due centri cittadini addobbati in grande stile con luminarie e decorazioni. L'inaugurazione a Misano e Riccione è prevista per sabato 25 novembre. Le attrazioni resteranno quindi attive per tutto il periodo delle festività (almeno fino al 7 gennaio). Quella di Riccione, sarà una pista di pattinaggio al coperto adatta a qualsiasi condizione meteo grazie ad una speciale tensostruttura, nella cornice del Giardino sul Mare. A Misano invece è prevista una grande novità: la pista sarà arricchita da una 'saletta' esclusiva per festeggiare compleanni o organizzare eventi e aperitivi tra un'evoluzione e una 'scivolata' sul ghiaccio e l'altra. "Ci prepariamo ad accogliere ancora una volta il nostro pubblico con le nostre piste di pattinaggio che faranno la gioia dei più piccoli e delle loro famiglie - dice Stefano Burotti, responsabile di DITS Italia Srl -. Siamo contenti di poter contribuire, con la proposta, a rendere ancora più magica e suggestiva l'atmosfera natalizie sia a Riccione che a Misano. Ringraziamo le amministrazioni comunali dei due Comuni per la fiducia che ci è stata accordata e per aver creduto nei nostri progetti dandoci la possibilità di mettere in piedi attrazioni adatte a tutte le età. Per quanto riguarda Riccione, un ringraziamo particolare va a Geat per il prezioso supporto e la collaborazione. Un ringraziamento sentitissimo infine a Conad Rio Agina di Renato Bernardini e Giorgio Cecchini, partner fondamentale per la nostra iniziativa a Misano".