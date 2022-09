"Non sapevo che dovevo rimanere in casa", evade dai domiciliari per cercare i cani

Giornata storta per un albanese 33enne che nell'arco di nemmeno 5 ore è stato arrestato due volte dagli agenti della polizia di Stato. Tutto è iniziato mercoledì sera quando, verso le 21.20, una pattuglia del Reparto Prevenzione Crimine è intervenuta nei pressi della stazione ferroviaria di Rimini per sedare una lite tra due persone in quanto la fidanzata di uno di essi era stata importunata. Il più agitato era il 33enne che, nonostante la presenza delle divise, ha continuato a dare in escandescenza tanto che ne è nata una colluttazione col 33enne che ha preso a calci e gomitate gli agenti. Bloccato e caricato sull'auto di servizio, anche nella cellula di sicurezza il giovane ha continuato a ribellarsi tanto da danneggiare il mezzo. Portato in Questura, l'uomo alla fine si è calmato ed è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e sottoposto alla misura degli arresti domiciliari presso la sua residenza a Bellaria in attesa del processo per direttissima di giovedì mattina. Tutto sembrava essere finito ma nel cuore della notte tra mercoledì e giovedì, durante un controllo del territorio, il 33enne è stato sorpreso mentre si aggirava lungo viale regina Elena in barba alla misura cautelare. Nuovamente arrestato per evasione e portato in Questura, nella mattinata di giovedì ha dovuto subìre il doppio processo. Davanti al giudice il ragazzo si è difeso sostenendo di non aver capito, la prima volta, che non doveva lasciare la propria abitazione e di essere uscito per cercare il proprio cane. Al termine dell'udienza il doppio arresto è stato convalidato e il 33enne rilasciato in attesa della prossima udienza con l'obbligo di risiedere nel comune di Bellaria, di non uscire nelle ore notturne e di presentarsi alla caserma dei carabinieri tre volte a settimana.