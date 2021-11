Doppio furto per la ladra seriale, per fuggire investe in bici il responsabile di un negozio

Intorno alle 19 di lunedì il personale della polizia di Stato è intervenuto alla Coin di Rimini dove il personale della sicurezza aveva appena bloccato una ladra. La donna, una 56enne originaria di Ancona ma residente in città, aveva prelevato la merce dagli scaffali e dopo averla nascosta ha tentato di superare le casse senza pagare. Perquisita dal personale della Questura, oltre alla refurtiva della boutique sono spuntati altri oggetti. Da un rapido accertamento è emerso che, poco prima, la stessa donna aveva messo a segno un altro colpo in un minimarket nelle vicinanze e nella fuga aveva investito con la bici il titolare dell'attività che l'aveva sorpresa a rubare. Per la 56enne sono così scattate le manette con l'accusa di rapina impropria continuata ed è stata processata per direttissima martedì mattina.