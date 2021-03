Dosi di hashish nascoste tra i sedili dell'autobus di linea

Controlli antidroga da parte della polizia di Stato in collaborazione con l'unità cinofili

Sono state 48 ore di controlli serrati del territorio da parte del personale della Questura di Rimini che, in collaborazione con l'unità cinofila, hanno passato al setaccio i parchi cittadini e le strutture ricettive dove nei giorni scorsi erano stati segnalati episodi di spaccio. Nel corso dell'attività sono state identificate in tutto 209 persone e rinvenuti 11 grammi di hashish. Lo stupefacente è stato trovato all'interno di un autobus di linea della Start Romagna fermato in piazzale Gondar. Il fiuto di Barack ha permesso di scovare, occultato tra i sedili, l'involucro di droga verosimilmente abbandonato da qualche passeggero alla vista delle divise.