Dosi di "neve" nascoste nelle fioriere, giro di spaccio stroncato dalla Municipale

Nonostante i suoi 19 anni era già un personaggio noto per gli agenti della Squadra giudiziaria della polizia Locale di Rimini che, da tempo, lo avevano messo nel loro mirino arrestandolo più volte. L'ultima, in ordine di tempo, è stata venerdì quando è nuovamente finito in manette per spaccio. Il ragazzo, un cittadino albanese domiciliato in un hotel di Rivazzurra, era stato notato sulla spiaggia nei pressi del Bagno 134 mentre confabulava con un individuo conosciuto per essere un tossicodipendente. Quest'ultimo, quando si era reso conto della presenza degli agenti, aveva ingoiato un involucro in cellophane poi risultato essere una dose di cocaina. Il pusher, invece, si era disfatto a sua volta di 5 bustine contenenti complessivamente 2 grammi di "neve". Il 19enne era stato quindi bloccato e, una perquisizione nella stanza dell'albergo dove risiedeva, aveva permesso di trovare e sequestrare 100 euro ritenuti il provento dello spaccio.

Il personale della Locale aveva quindi ricostruito la carriera dello spacciatore che, lo scorso 2 febbraio, era già stato fermato e trovato in possesso di 1500 euro in contanti e bilancini di precisione. Quattro giorni dopo, invece, era stato notato aggirarsi con fare sospetto in via Mantova gravitando intorno ad alcune fioriere. Quando si era allontanato gli agenti avevano controllato i vasi scoprendo, tra la terra, 23 dosi di cocaina che erano state sequestrate a carico di ignoti. Nella giornata di sabato il 19enne, difeso dall'avvocato Massimiliano Orrù, è stato processato per direttissima dove ha patteggiato una pensa sospesa di 6 mesi e una multa di 1400 euro.