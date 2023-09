Un dossier di 60 pagine e 20 progetti, Rimini è ufficialmente candidata a Capitale della Cultura 2026

Rimini è ufficialmente candidata a Capitale della Cultura 2026. Il dossier, composto da 60 pagine, è stato consegnato al ministero nella giornata di mercoledì (27 settembre) durante una cerimonia ufficiale al Teatro Galli che si è aperta con un testo di introduzione curato dallo scrittore Marco Missiroli. A ruota la città si è vestita a festa, con una lunga serata di musica tra le vie del centro. All’interno del documento, a prescindere da quale sarà l’esito del percorso, è contenuto il piano strategico della cultura della città, con le linee programmatiche che il territorio vuole darsi in ottica futura. Due i temi portanti contenuti nel dossier di candidatura da affrontare: la crisi demografica e il cambiamento climatico. Sono in totale 20 i progetti che avanza Rimini su 4 assi tematici con soggetti del territorio ma anche di levatura nazionale e internazionale.

Durante la cerimonia, presente l’assessore regionale alla Cultura Mauro Felicori e gli amministratori romagnoli che hanno deciso di sostenere il percorso di candidatura di Rimini. “In questo contesto di candidatura la città ha dei punti di forza, perché ha la possibilità di immaginarsi tra 20 o 30 anni, di guardare oltre, in più si può lavorare con punti di intesa tra le forze sociali cercando unità. E’ un’esperienza di squadra che può superare quelli che sono i limiti della politica italiana”. Insieme a Felicori i cinque comuni di Lugo, Faenza, Forlì, Cesena e Ravenna che hanno sottoscritto il “manifesto” della Romagna per Rimini, un documento con il quale si condivide l’idea sostenuta dalla Regione di fare della candidatura di Rimini, la candidatura di Rimini e la Romagna.

A tenere le fila della narrazione è stato coordinatore della candidatura Paolo Verri, insieme alle direttrici artistiche Francesca Bertoglio e Cristina Carlini. Il finale è stato un mix di emozioni: con il violino di Federico Mecozzi a interpretare in un video “Romagna mia” di Secondo Casadei. Coinvolte nelle immagini Piazza Baracca a Lugo, Piazza del Popolo a Faenza, il Monumento ai caduti in piazzale della Vittoria a Forlì, la Biblioteca Malatestiana di Cesena, la Tomba di Dante a Ravenna e Castel Sismondo, in Piazza Malatesta a Rimini, seguendo la danza di Virginia della Balda e Mirko Mosca. Con Mecozzi contributi di Anselmo Pelliccioni al violoncello, Massimo Marches al mandolino, Stefano Zambardino alla fisarmonica, Tommy Graziani alle percussioni. Il video è stato diretto da Riccardo Marchesini con la produzione artistica di Cristian Bonato.

Concluso l’appuntamento a teatro, la festa si è spostata tra le vie del centro città. Una maratona musicale tra piazza Cavour, piazza Malatesta, piazza dei Sogni e Arena Francesca da Rimini, dove si sono esibiti artisti riminesi e romagnoli, in rappresentanza delle cinque città che hanno sottoscritto il manifesto. Ispirandosi al progetto "E la chiamano Rimini, e la chiamano Romagna".

QUI IL DOCUMENTO - Rimini 2026 - Dossier di candidatura-2