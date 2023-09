"Dottor Clown Rimini" recluta nuove forze per la clownterapia all'interno dei reparti pediatrici

Giovedì 14 settembre torna l'appuntamento con l'associazione "Dottor Clown Rimini"; prima serata di presentazione del corso atto a formare nuovi clown di corsia. Dal 2006 l'O.D.V. "Dottor Clown Rimini", in convenzione con l'Ausl Romagna, si occupa di clownterapia all'interno dei reparti pediatrici dell'ospedale "Infermi" di Rimini. Per partecipare al corso non serve alcuna formazione specifica, solo 21 anni compiuti entro il 31 dicembre 2023.

Appuntamento alle ore 21:00 di giovedì 14 settembre presso l'Aula G dell'ospedale "Infermi" di Rimini (ingresso padiglione di via Ovidio) per la presentazione dell'Associazione e del nuovo corso.