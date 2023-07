Doveva essere ai domiciliari in Campania, ma era in val Marecchia: arrestato un 29enne

I Carabinieri della Compagnia di Novafeltria hanno arrestato in flagranza un 29enne per l’ipotesi d’accusa del reato di evasione. L’uomo, lo scorso mese di maggio, era stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari in un’abitazione della Campania perché indagato per reati contro il patrimonio. Ieri sera, durante un servizio di pattugliamento del territorio, i Carabinieri di Villa Verucchio hanno ricevuto segnalazione circa la presenza del soggetto nella val Marecchia e, quindi, dopo aver accertato che il soggetto si era effettivamente allontanato dal suo domicilio, hanno iniziato le ricerche. Queste hanno avuto esito positivo ed infatti il soggetto è stato rintracciato all’interno dell’abitazione in cui aveva già stata dimorato in passato. Il 29enne, al termine delle formalità di rito, è stato trattenuto per il processo per direttissima.