Doveva scontare 4 mesi di carcere: pizzicato 'in vacanza' dalla Polizia

Nel pomeriggio di giovedì gli agenti della Polizia di Stato di Rimini hanno tratto in arresto un uomo, di nazionalità rumena, poiché destinatario di un ordine di carcerazione. Durante il normale controllo del territorio, una volante della Polizia di Stato ha fermato l'uomo nei pressi di una struttura ricettiva in zona Rivazzurra. Svolti i dovuti controlli, sarebbe emerso un ordine di carcerazione nei confronti dell'individuo emesso dal Tribunale di Arezzo. L'uomo doveva infatti espiare la pena di 4 mesi per il reato di guida in stato di ebbrezza. Dopo l'arresto, l'uomo è stato condotto nella Casa Circondariale.