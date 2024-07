Doveva scontare una pena di oltre 10 anni, ma è a passeggio al mare: ricercato prende a pugni gli agenti

È stato arrestato dalla Polizia di Stato di Rimini un italiano 53enne, condannato in via definitiva alla pena di oltre 10 anni di reclusione per il compimento di numerosi reati contro il patrimonio, contro la persona e reati di falso. L’uomo, di origine partenopea, gravato da numerosi precedenti giudiziari e di polizia, noto da anni alle forze dell’ordine e da tempo irreperibile, era ricercato dal mese di maggio, quando la Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Bologna aveva emesso un provvedimento di esecuzione di pene concorrenti per l’espiazione della condanna definitiva anni 10, mesi 7 e giorni 29 di reclusione, per reati contro il patrimonio, contro la persona e reati di falso in relazione a fatti commessi a Rimini-Riccione e Forlì nel periodo 2013-2018.

Gli investigatori della Squadra Mobile, a seguito di una mirata attività info investigativa finalizzata alla cattura della persona, dopo diverse settimane di incessanti ricerche, sono riusciti a individuarlo nel pomeriggio del 15 luglio, riconoscendolo mentre si aggirava a piedi nella zona mare di Viserba.

Il ricercato, reticente al controllo, ha inizialmente esibito ai poliziotti una carta d’identità riportante le generalità di altra persona, ma, vistosi scoperto, ha tentato di fuggire, opponendo strenua resistenza all’arresto, minacciando sia il personale della Squadra Mobile sia quello delle Volanti, nel frattempo intervenuto in ausilio, sferrando anche calci e pugni all’indirizzo degli agenti, nell’intento di guadagnarsi l’impunità.

E’ stato così arrestato anche in flagranza di reato per minacce e resistenza a Pubblico Ufficiale e per il possesso del documento falso, intestato ad una persona fittizia, valido, oltretutto, per l’espatrio dal territorio nazionale. L’arrestato, espletate le dovute formalità, è stato trasferito presso la Casa Circondariale di Rimini a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. A seguito del rito direttissimo conseguente all’arresto in flagranza, è stato condannato alla pena di 2 anni ed 8 mesi di reclusione.