Una dozzina di grandi chef al lavoro sotto il porticato del Municipio, sarà una grande cena benefica

Cuochi, produttori, vignaioli, ristoranti, pizzerie, gelaterie, associazioni, enti: la macchina della solidarietà accende i motori al grido “Santarcangelo c’è”, per una grande cena sotto le stelle in piazza Ganganelli in favore delle popolazioni romagnole colpite dall’alluvione. Il conto alla rovescia per l’appuntamento in programma martedì 12 settembre che vuol contribuire a far ripartire lo sport sul territorio – l’intero ricavato andrà infatti alla società sportiva Endas Cesena, che ha perso tutte le attrezzature sotto la marea di acqua e fango di maggio – è alle battute finali e ogni particolare è stato definito nel dettaglio.

Grazie alla sensibilità di una dozzina di grandi chef (e non solo), insieme a produttori di grandissima qualità del territorio che si sono messi a disposizione delle tante attività santarcangiolesi presenti, ai piedi del Municipio si vivrà infatti una giornata molto particolare. Gli organizzatori – Comune di Santarcangelo, Consulta del Volontariato, Summertrade, Pro loco, Città Viva Santarcangelo, Brigata del Diavolo e Scorticata Eventi – hanno infatti assegnato a Fausto Fratti la chiamata a raccolta e il coordinamento di cuochi e produttori: ne è nata una giornata in modalità “Spessore”, l’evento che ha fatto di questo territorio l’ombelico del mondo della grande cucina italiana, ospitandone nel tempo le principali avanguardie in giornate di grande contaminazione di saperi e sapori.

E così sarà anche domani (martedì 12 settembre), quando i 12 cuochi capitanati da Massimiliano Mussoni della locale Osteria La Sangiovesa e Cristian Pratelli di Summertrade Rimini si presenteranno di primissima mattina sotto i portici del Comune con un semplice coltello. Niente pre-preparazioni o confezionamenti vari: tutti insieme studieranno la spesa del giorno e i prodotti che raccontano la nostra terra – fra gli altri i formaggi di capra de “Il Satiro Brigante” e i salumi di mora romagnola de “I Fondi” di Uffugliano di Novafeltria – e così nasceranno piatti a più mani e più teste. Un menu unico e irripetibile, creato in corso d’opera per quel giorno e svelato al momento della cena, ma che potrà essere studiato “in diretta” durante le ore precedenti osservando al lavoro una super squadra composta da Paola Antoniacci (cuoca di casa di Santarcangelo), Irene Baschetti (cuoca di casa Poggio Torriana), Paolo Bissaro (Lingua, Rimini), Marco Bravetti (Tocia! Cucina e comunità, Venezia), Omar Casali (Marè, Cesenatico), Claudio Di Bernardo (Grand Hotel Rimini), Davide Grumbianin (Benso, Forlì), Shona Logan (Calycanto, Santarcangelo), Luca Racis (Il gatto sull’albicocco, Rimini), Andrea Rossetti (Antico Veturo a Trebaseleghe, Padova), Ivan Signoretti (Oppalà Santarcangelo), Mattia Terenzi (Onda Blu, San Mauro Mare) e Anita Tognacci (Consulta del Volontariato).

Ad accompagnare i loro piatti sarà la Strada dei Vini e dei Sapori dei Colli di Rimini, che ha risposto subito presente e si è messa a completa disposizione con le Rebole delle 16 cantine aderenti al progetto di promozione collettiva che sta portando il nostro “bianco” sulle tavole dell’intero Belpaese. Nel corso della cena, piatti e prodotti potranno essere consumati in assoluta libertà insieme a quelli delle attività santarcangiolesi, tra cui La Bottega del Panzerotto, Piadineria Alla Scalinata, Piadineria dei Portici, Pizzeria L’Arcangelo, Pizzeria Oppalà, Ristorante Calycanto, Ristorante Da Mario, Ristorante La Bosca, Ristorante Zaghini, Rosticceria Graziella, Trattoria del Passatore e altre pizzerie, piadinerie e gelaterie.

I partecipanti saranno infatti dotati di un braccialetto ritirabile allo stand della Pro loco e sceglieranno liberamente quali e quanti piatti degustare, di volta in volta portandoli al tavolo assegnato in Piazza Ganganelli. La cena avrà inizio alle 19 e dalle 21.30 sarà accompagnata anche dal concerto del gruppo punk rock e folk “Lennon Kelly” di Sorrivoli, città colpita a sua volta dall’alluvione. Per consentire gli allestimenti e lo svolgimento della serata, nel frattempo, è stata predisposta l’ordinanza che vieta il transito e la sosta in via di Piazza Ganganelli – nel tratto compreso tra le vie Pascoli e Dante Di Nanni – dalle ore 7 di domani (martedì 12 settembre) all’1 di mercoledì 13.

Per partecipare è ancora possibile contattare la Pro loco via telefono o whatsapp al numero 379/1221101 e versare 50 euro sul conto corrente IT29 A088 5268 0200 2101 0274 241 (RomagnaBanca, filiale di Santarcangelo) con la causale “Santarcangelo c’è”. Il pagamento potrà essere effettuato anche direttamente all’ufficio di via Cesare Battisti aperto tutti i giorni dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 15 alle 19. In alternativa, per chi non ha la possibilità di prenotare in anticipo, sarà possibile effettuare il pagamento la sera stessa della cena allo stand della Pro loco.