Dramma della solitudine: anziana minaccia il suicidio, i carabinieri riescono a farla desistere

Tragedia sfiorata nel pomeriggio di lunedì coi carabinieri della Stazione di Rimini porto che sono riusciti a far desistere un'anziana signora dal proposito di farla finita. tutto è iniziato intorno alle 16 quando un commerciante di San Giuliano ha avvisato i militari dell'Arma spiegando che, poco prima, una donna si era presentata nel negozio cercando del veleno per topi. La richiesta era apparsa all'uomo molto strana perchè, la signora, aveva specificatamente chiesto un prodotto liquido e al rifiuto dell'esercente si era messa a piangere per poi uscire dal negozio e salire su un autobus di linea. I carabinieri si sono così messi alla ricerca del mezzo pubblico e, dopo averlo individuato e fermato, hanno rintracciato la donna risultata essere una 71enne. Alla vista delle divise l'anziana si è lasciata andare in un pianto dirotto raccontando di rapporti molto molto tesi con i figli tanto da quasi non aver contatti con loro e, allo stesso tempo, spiegando di volerla fare finita appena arrivata a casa. I carabinieri hanno cercato in tutti i modi di rassicurarla e, nel frattempo, hanno chiesto l'intervento del 118. L'ambulanza ha così portato la donna in ospedale e per tutto il tragitto, e per la permanenza nel nosocomio, i militari dell'Arma le sono stati vicini rassicurandola e chiamando più e più volte i 3 figli perché si prendessero cura della loro madre. Dopo numerose insistenze uno dei figli è stato convinto dai carabinieri a presentarsi all'Infermi coi militari che lo hanno atteso assicurandosi, allo stesso tempo, che il giorno successivo avrebbe accompagnato la madre all'Infermi per ulteriori approfondimenti medici.