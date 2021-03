Dramma in collina: ciclista in escursione col figlio si accascia e muore all'improvviso

Dramma sulle strade di Montefiore Conca nella mattina di domenica. L'escursione di un ciclista è finita nel modo più tragico, con il decesso improvviso. L'uomo, di circa 40 anni di età, era in sella alla bici, impegnato in un'escursione con il figlio minorenne. All'improvviso il ciclista sotto sforzo è stato colpito da un infarto che non gli ha lasciato scampo. Inutile il tentativo del personale del 118 di salvargli la vita. Presente in supporto anche una pattuglia dei Carabinieri.