Dramma lungo il fiume Marecchia, ritrovato un cadavere sotto il ponte di via Coletti

Dramma lungo il fiume Marecchia. Un cadavere è stato ritrovato all’ora di pranzo, attorno alle 12,40, nelle vicinanze del ponte di via Coletti. Sono stati alcuni passanti a richiedere i soccorsi dopo aver notato un corpo galleggiare nello specchio d'acqua. Al momento non si conosce l’identità della persona, indaga la polizia Scientifica. Per il recupero della salma sono intervenuti i Vigili del Fuoco, con l’impiego della squadra acquatici, che si è calata nel Marecchia con le mute e con l’ausilio di un gommone da rafting.

