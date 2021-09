Dramma sulla battigia, stroncato da un malore mentre si trovava in mare

Tragedia sulla spiaggia di Miramare nella tarda mattianta di domenica dove un anziano è deceduto in seguito a un malore mentre si trovava in acqua. Il dramma si è consumato verso le 11.30 nel tratto di mare davanti al Bagno 144 quando l'uomo, del quale non sono state rese note le generalità, si è accasciato improvvisamente a poca distanza dalla riva. E' scattato l'allarme e il salvataggio è intervenuto per iniziare la rianimazione mentre, nel frattempo, è stato chiesto l'intervento del 118. I sanitari, arrivati in spiaggia, hanno tentato disperatamente di far ripartire il cuore dell'anziano ma dopo oltre mezz'ora di tentativi si sono dovuti arrendere e il medico non ha potuto far altro che dichiararne il decesso. Sul posto, per gli accertamenti di rito, è intervenuta la Capitaneria di porto.