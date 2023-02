Dress For Love, l’asta di moda e abbigliamento second hand che aiuta il sostegno educativo

E' in programma per domenica 26 febbraio all’Open Hotel di Rimini. È Dress for Love, giornata interamente dedicata alla seconda vita di capi d’abbigliamento e accessori. Più di mille tra vestiti, borse, capi spalla, scarpe, cinture, femminili e maschili, per ogni stagione e per ogni età, diventano protagonisti della prima edizione di un’asta/mercato il cui ricavato sarà devoluto a “Sostieni il Sostegno”, l’associazione che aiuta il sostegno educativo per alunne e alunni di tutte le scuole della Fondazione Karis. Dagli asili fino ai licei.

Infatti, uno dei maggiori problemi affrontati dalla scuola è inclusione e accompagnamento nel percorso educativo, di bambine, bambini, giovanissimi e adolescenti, con diverse abilità, deficit fisici, disturbi cognitivi e comportamentali. Per questo, servono sempre più insegnanti ed educatori di sostegno specializzati. Un costo che per le scuole pubbliche e partitarie del nostro territorio è coperto dall’amministrazione pubblica solo durante le elementari. Rimangono escluse scuole infanzia, medie e superiori.

La vendita aperta a tutta la cittadinanza è in programma domenica 26 febbraio, dalle ore 9.30 alle ore 21, nelle sale dell’Open Hotel (Marina Centro - Viale Misurata). Si va dai capi griffati, al ricercatissimo vintage, fino allo sportwear per giovani e giovanissimi. Metà del ricavato dalla vendita di ogni singolo capo va al proprietario e metà a "Sostieni il Sostegno". Nel caso più persone siano interessate allo stesso capo scatta un’asta tra i due acquirenti, così come è possibile comprare un oggetto ad un prezzo più alto di quello stabilito e aumentare così la cifra finale destinata alle scuole Karis. Da notare come la maggior parte di chi ha donato a Dress For Love i propri abiti, ha già scelto di evolvere l’intera cifra di vendita a “Sostieni il Sostegno”.