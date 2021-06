Dal classico Sushi Sunbar alla cucina Yakiniku, nella Perle Verde apre un nuovo ristorante

Il Gruppo Drive Eat - Good Food sbarca a Riccione e, nella giornata del 30 giugno, inaugura il suo nuoco ristorante tutto improntato alla cucina orientale. Dal classico Sushi Sunbar, diventato un must tra i ristoranti di sushi dell’Emilia Romagna, all’originale Hot Asian Food, che riscopre le antiche ricette provenienti dal Continente Orientale, arriva il nuovo Yakiniku. Lo Yakiniku e? una tipica tecnica di cottura giapponese largamente utilizzata per la cottura della carne e del pesce nei paesi orientali ma innovativa in Italia, accompagnata da riso, verdure, edamame, goma wakame e salse. Grazie alla modernissima piastra con aspirazione posta al centro del tavolo, i commensali possono cuocere a loro piacimento le pietanze scelte. Le proposte Yakiniku sono per due o piu? persone, di carne, di pesce o miste, ma e? possibile ordinare a parte anche carni selezionate e pregiate come Wagyu e Kobe. All’interno della sala sara? presente un Cicerone a disposizione dei commensali. Oltre allo spazio interno e? stato creato un nuovo giardino per chi preferisce rimanere all’aria aperta.