Droga, armi giocattolo e refurtiva, week end di controlli da parte dei carabinieri

Fine settimana di controlli per i carabinieri della Compagnia di Riccione che, oltre ad arrestare una baby gang per la rapina a un gruppo di turisti, hanno denunciato a piede libero 6 persone per reati legati agli stupefacenti, alla ricettazione e al possesso di armi giocattolo non a norma. In particolare, ad essere deferiti per detenzione ai fini di spaccio, sono stati quattro soggetti nordafricani: due 18enni, un 19enne e un 17enne. I giovani sono stati pizzicati con oltre 3 grammi di cocaina 2 2 di hashish già suddivisi in dosi e pronti per essere venduti. Dovrà invece rispondere di ricettazione un 38enne sorpreso con un cellulare risultato oggetto di furto. Un 17enne dell'est Europa, invece, è stato trovato in possesso di una pistola giocattolo priva del tappo rosso. Per quanto riguarda il fronte dei controlli stradali, sono stati 4 gli automobilisti trovati briachi alla guida e che hanno dovuto dare l'addio alla loro patente.