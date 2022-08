La droga viaggia nel bagagliaio, arrestato dopo la scoperta di una scatola contenente cocaina

Nel bagagliaio dell’auto era custodita la cocaina. Gli agenti della Questura di Rimini hanno tratto in arresto un cittadino di origini domenicane, 36 anni, con l'accusa di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. Nello specifico, alle prime luci dell’alba di domenica (14 agosto), i poliziotti transitando in una via di Marina Centro, notavano l’autista di un’auto in sosta che cercava di nascondersi al passaggio delle forze dell’ordine.

Gli agenti, insospettiti dell’atteggiamento, procedono così ad un controllo esteso al mezzo. L’attività svolta ha consentito di rinvenire all’interno del portabagagli dell’auto una scatola contenente un involucro in cellophane di circa 38 grammi di cocaina, un bilancino di precisione e 160 euro in contanti. In considerazione dei fatti accaduti, l’uomo viene tratto in arresto in attesa del processo per direttissima presso il Tribunale di Rimini.