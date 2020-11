Droga, clandestini e clienti non denunciati, guai per il titolare di un residence

Nel corso del fine settimana il personale della Questura di Rimini ha effettuato una serie di controlli mirati finalizzati al contrasto dello spaccio di stupefacenti e ai clienti delle strutture ricettive del territorio. In particolare, a finire nei guai è stato il titolare di un residence di Miramare che non aveva denunciato alle autorità gli ospiti. Sempre nella stessa struttura sono stati deferiti all'autorità giudiziaria due stranieri, risultati irregolari sul territorio italiano, e un 39enne napoletano. Quest'ultimo, durante la perquisizione della stanza che occupava, è stato trovato in possesso un bilancino di precisione digitale e 2 frammenti di hashish del peso di 9 grammi, oltre a diverse bustina utilizzate per il confezionamento. Sul tavolo, inoltre, sono stati trovati numerosi frammenti di cellophane bianco ed un rotolo di carta stagnola e un coltello a serramanico con 6 centimetri di lama usato per tagliare la sostanza stupefacente.