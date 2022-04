Droga e immigrazione clandestina all'interno dell'hotel: il Questore lo fa chiudere

Nei giorni scorsi, la Polizia di Stato ha notificato a un albergatore di Bellaria-Igea Marina un provvedimento di sospensione della licenza per 10 giorni. Il provvedimento del Questore della Provincia di Rimini, ai sensi dell’articolo 100 del Tulps (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza), è stato adottato all’esito di una serie di accertamenti che hanno preso spunto da un’operazione condotta dal personale appartenente ai Comandi di Polizia locale di Rimini e Bellaria Igea Marina.

Tali attività avevano fatto emergere un’attività di spaccio di sostanze stupefacenti da parte di un cliente extracomunitario alloggiato nell’hotel, già noto per reati concernenti lo spaccio di sostanze stupefacenti nonché per reati inerenti all’immigrazione clandestina, che utilizzava la struttura come luogo di confezionamento e deposito della sostanza stupefacente. I successivi controlli, effettuati dal personale della Divisione di Polizia Amministrativa della Questura di Rimini, hanno evidenziato inoltre che all’interno dell’hotel, spesso, gli alloggiati non venivano registrati regolarmente nell’apposito portale della Questura, favorendo pertanto la presenza di pregiudicati e irregolari non monitorati.

La complessa attività ispettiva e istruttoria compiuta dalla Questura, risalendo anche ad altri gravi episodi accaduti nell’anno precedente all’interno dell’hotel, ha fatto emergere lo stato di degrado della struttura ricettiva in questione, riconducibile alla gestione del locale stesso, tollerante di fatto verso episodi e situazioni che costituiscono motivi di grave pregiudizio al mantenimento dell’ordine e sicurezza pubblica.

Il provvedimento di sospensione della licenza è stato adottato dal Questore dopo un’attenta valutazione dell’urgente e assoluta esigenza di contrastare il consolidamento della situazione creatasi adottando, in via preventiva e cautelare, una misura a garanzia di interessi pubblici primari quali la sicurezza e l'ordine pubblico. Durante la notifica del provvedimento del Questore è stato anche denunciato in stato di libertà un cliente, già gravato da numerosi precedenti di polizia, che si è reso responsabile di comportamenti riconducibili a minacce e oltraggio a pubblico ufficiale.