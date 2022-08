La droga viaggia sui bus, il cane poliziotto Ziko scopre 15 involucri. I detentori si danno alla fuga

La Polizia locale del Comune di Riccione nel fine settimana appena passato, ha effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio con particolare riferimento alle aree centrali, interessate da flussi intensi di giovani e giovanissimi che arrivano in città per trascorrere la serata. Sono stati controllati, in particolare in piazzale Curiel, capolinea degli autobus provenienti da Rimini e Cattolica, i giovani in arrivo, anche al fine di verificare l’eventuale detenzione di sostanze stupefacenti o oggetti atti ad offendere mediante l’utilizzo di un metal detector manuale.

I controlli si sono svolti anche salendo a bordo dei mezzi del trasporto pubblico urbano, complessivamente sono stati controllati 10 autobus. Grazie al cane poliziotto Ziko, in forza alla Polizia locale, sono state identificate 10 persone che detenevano per uso personale modiche quantità di sostanza tipo hashish o marijuana e quindi verbalizzate e segnalate alle Prefetture di residenza per i provvedimenti conseguenti.

Inoltre, sono stati rinvenuti a bordo degli autobus oggetto di controllo 15 involucri contenenti sostanza, gettati od occultati a bordo alla vista del cane. I detentori si sono dati alla fuga. Totale delle persone controllate 40 tutte di giovane età, appena maggiorenni.

L’obiettivo dei controlli è quello di garantire attraverso la presenza degli agenti, un maggior senso di sicurezza decoro e tranquillità. In totale sono stati impiegati 19 operatori più due unità cinofile.