Dubbi e curiosità sulla chimica, una classe della "Dante Alighieri" premiata al Museo della Scienza

Dal Trentino alla Sicilia, sono 5.000 i ragazzi di Scuola Secondaria di Primo grado che hanno partecipato all’ultima edizione del Premio Nazionale Federchimica Giovani di cui a Milano si è tenuta la cerimonia conclusiva, al Museo della Scienza e della Tecnologia.

Federchimica, la Federazione nazionale dell’industria chimica, promuove il Premio da oltre 20 anni insieme alle sue Associazioni di settore. Di fronte alla carenza di diplomati tecnici (Confindustria stima che in 5 anni - tra il 2023 e il 2027 - serviranno 500 mila tecnici specializzati), il Premio è diventato anche uno stimolo per appassionare i ragazzi alla chimica e orientarli a una formazione tecnico-scientifica alle superiori.

Per l’anno scolastico 2022-2023 sono stati premiati 23 progetti, tra lavori di classe e di singoli studenti e sono state anche attribuite otto menzioni speciali per elaborati di particolare pregio e valore scientifico, per un totale di oltre 300 ragazzi premiati. La dotazione dei premi vuole stimolare la didattica innovativa e fornire strumenti utili per appassionare alle scienze: le scuole hanno vinto un buono per l’acquisto di materiale scientifico e i concorrenti individuali un tablet di ultima generazione.

Tra i vincitori quattro Scuole Secondarie di Primo Grado emiliane: Scuola Frà Salimbene di Parma 1 premio, Scuola Nicholas Green di Argelato in provincia di Bologna 2 premi, Scuola Dante Alighieri di Rimini 1 premio, Scuola Fermi di Langhirano in provincia di Parma 1 Menzione speciale.

Premio Assosalute

Scuola Dante Alighieri di Rimini. Classe 2°A - La Nuova Chimica Riminese. L’elaborato è un video originale nella sua semplicità, che riporta interviste multiple nella modalità Vero/Falso. Le domande, la rielaborazione personale dei contenuti e l’analisi dei risultati sottolineano quanto i ragazzi si siano appassionati al tema e l’abbiano fatto proprio. Importante, in tal senso, anche l’impegno del docente che ha saputo interessare i ragazzi e guidarli anche in un confronto diretto con gli esperti di Assosalute, per rispondere a dubbi e curiosità.