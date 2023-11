Dubbi sulla qualità dell'"erba", sequestrato campo di marijuana legale

E' accusato di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti o psicotrope un agricoltore del riminese che, lo scorso 2 novembre, si è visto sequestrare dalla Guardia di Finanza il proprio campo dove coltivava quella che doveva essere marijuana legale. Le Fiamme Gialle, infatti, oltre ad aver rilevato delle presunte irregolarità nella gestione del raccolto avrebbero forti sospetti sulla qualità della cannabis che avrebbe un principio attivo al di sopra di quello stabilito dalla Legge. A far scoprire la produzione di canapa è stato un controllo del territorio coi militari che, transitando lungo la strada, sono stati attirati dagli "aromi" sprigionati dalle piante in maturazione. Individuato l'appezzamento, le divise hanno trovato al suo interno un operaio che stava potando le infiorescenze. Dopo averlo identificato, è emerso che l'uomo stava lavorando per conto del proprietario dell'appezzamento, un 70enne, titolare di un permesso per la coltivazione della cannabis legale.

Gli accertamenti hanno così permesso di scoprire che nel campo vi erano 810 piante delle quali, circa la metà, già potate e prive delle infiorescenze. Allo stesso tempo sono stati trovate cinque scatole con oltre 9 chili di infiorescenze, 15 buste di plastica con oltre 50 chili di infiorescenze essiccate e due scacchi con quasi 20 chili di semi. Tutto il materiale, la cui provenienza non è stata del tutto accertata, è finito sotto sequestro. Il proprietario del campo, difeso dall'avvocato Massimiliano Orrù, è stato quindi denunciato a piede libero e sono in corso ulteriori accertamenti per determinare se il principio attivo della marijuana sia al di sopra di quanto stabilito dalla Legge.