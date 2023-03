Duca in canile a 15 anni: il suo anziano proprietario non riesce più a occuparsene

“Duca ha ‘lavorato’ tutta la vita al fianco del suo proprietario. Poi, quando pensava di aver raggiunto il diritto a una meritata pensione, il suo anziano compagno non è stato più in grado di prendersene cura e per lui si sono aperte le porte del canile”. Ora Duca, un bellissimo Pointer, è in cerca di una famiglia. L’appello viene lanciato dall’associazione “Konrad Lorenz e l'uomo incontrò il cane” che gestisce il canile intercomunale che ha sede in via Albana a Riccione, dove questo cagnolone è ospite. Duca ha compiuto 15 anni ed è un arzillo pensionato con ancora tanta voglia di farsi delle belle scampagnate. Sa vivere e adattarsi a qualsiasi situazione, ma - precisano dal canile - “merita di potersi finalmente riposare in una cuccia calda. Va d’accordo con tutti indistintamente. Con gli altri cani è bravissimo, mentre con i gatti va a simpatie”.

L’associazione “Konrad Lorenz e l'uomo incontrò il cane” ha la consapevolezza che l’adozione di un quadrupede così anziano sia un gesto di grande cuore. A volte però i buoni sentimenti possono non essere sufficienti. Scegliere di adottare un cane anziano può infatti risultare molto oneroso, soprattutto se, come fisiologico, l’animale non gode più di ottima salute. Ragione che contribuisce a frenare tante persone a dare accoglienza ai quadrupedi di una certa età. E motivo per cui l’associazione - attraverso l’iniziativa “Porta a casa un anziano - all'assistenza sanitaria ci pensiamo noi!” - offre l’assistenza gratuita a vita per l’animale. Chi adotterà Duca - o uno tra gli altri dodici cani del canile che hanno superato i dieci anni - non dovrà pagare per vaccinazioni e diagnostica di base come analisi del sangue e delle urine, lastre e altre prestazioni simili. “Venite in canile e fatevi un grande regalo”. Per informazioni contattare il numero 0541645454 o consultare la pagina Facebook Canile di Riccione.