Due "colossi" in cerca di investitori. Aste milionarie per gli hotel Le Conchiglie e DuoMo

Dopo la prima asta giudiziaria, dello scorso 21 luglio, andata deserta, giovedì (22 settembre) si gioca il secondo round per il gigante abbandonato dell’ex hotel Le Conchiglie, lungo via Gabriele D’Annunzio ai confini tra Rimini e Riccione. Dopo la prima asta andata deserta, con un prezzo base di 9 milioni di euro, ora si parte da un importo di 6.750.000 euro. L’offerta minima è di poco superiore ai 5 milioni, con rialzo minimo in caso di gara di 135 mila euro.

Il lotto prevede la cessione oltre della struttura alberghiera principale, sul retro la dependance che risulta demolita, un fabbricato a uso poliambulatorio destinato all'attività medico-sanitaria, un fabbricato residenziale privato abbandonato e in stato di degrado e terreno privato recintato situato sull'arenile fronte hotel.

Il prossimo 29 settembre andrà all’asta, in prima chiamata, anche l’Hotel duoMo di via Giordano Firmato dall'archistar israeliano Ron Arad, l’albergo è composto da 34 camere, 9 suite di cui 3 con terrazza esterna. Il prezzo a base d’asta è di 2.960.000 con rialzo minimo in caso di gara di 60 mila euro.