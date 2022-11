Due automobilisti in fuga per non sottoporsi all'etilometro, un terzo guidava senza patente

Prosegue l’attività di controllo da parte della polizia locale di Ricicone a garanzia della sicurezza stradale e la prevenzione sul territorio comunale. Nel corso del ponte di Ognissanti sono stati controllati oltre 150 veicoli e per 4 guidatori, sorpresi ubriachi al volante, è scattata la denuncia. In orari serali e notturni sono stati effettuati posti di controllo al fine di contrastare il fenomeno emergente di chi si mette alla guida dopo aver bevuto bevande alcoliche, illecito con ricadute particolarmente pericolose sia per sé, sia per gli altri utenti della strada, comportamento spesso causa di gravi incidenti stradali. I controlli lungo le strade che conducono alle discoteche già in passato teatro in ore notturne di gravissimi incidenti, hanno permesso di accertare la guida in stato di ebbrezza a carico di un conducente di nazionalità italiana a bordo di autovettura Skoda Octavia che non si fermava all’alt imposto dagli agenti, per cui veniva prontamente raggiunto e fermato lungo la via Caprera e sottoposto ad alcoltest che evidenziava valore più del doppio rispetto al limite consentito. Ancora in via Abruzzi, un altro conducente di nazionalità marocchina non si fermava all’alt; raggiunto e fermato risultava anch’esso positivo all’alcotest e in possesso di patente marocchina, non più idonea alla guida in in quanto lo stesso è residente da oltre un anno in Italia, senza aver conseguito titolo idoneo. Le patenti sono state ritirate.

Controlli effettuati anche sulla via Circonvallazione dove veniva intimato l’alt ad una potente autovettura, Audi A4 con targa bulgara, condotta da un 20enne con patente sospesa a seguito di perdita totale dei punti patente, nonostante la giovane età e quindi neopatentato. La patente è stata ritirata, il giovane dovrà sottoporsi nuovamente ad esami per il riottenerla. Da accertamenti tramite la banca dati della motorizzazione sono state inoltre rilevate irregolarità nei documenti di immatricolazione dell’auto con targa estera per cui l’auto è stata sottoposta a fermo amministrativo. I controlli della polizia locale, dotata di tre apparecchi etilometro, ha contribuito al mantenimento della sicurezza stradale sulle vie cittadine concentrando i controlli sulle condizioni di guida alterata da sostanze d’abuso.