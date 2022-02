Futuri chef, due classi del Savioli accedono alla finale Nazionale di Cooking Quiz

Le classi 4A enogastronomia e 4SB sala dell’istituto Alberghiero Savioli di Riccione hanno conquistato il pass per la finalissima Nazionale della sesta edizione di Cooking Quiz, il concorso didattico nazionale che trova il patrocinio del ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali. Il Savioli rappresenta un’eccellenza per il territorio e i suoi studenti a maggio saranno in corsa per il titolo italiano. Nel frattempo due studenti, Simone e Giorgia, hanno ottenuto il punteggio migliore nel concorso individuale, aggiudicandosi un buono per acquisti in rete.

Cooking Quiz è ideato da Plan Edizioni, Alma e da Peaktime. E anche quest’anno il format è affiancato dalla Rete Nazionale degli istituti alberghieri. Protagonisti del format sono gli studenti delle classi quarta di 105 Istituti Alberghieri in tutta Italia: un record di adesioni. Il tour digitale del Cooking Quiz coinvolgerà oltre 20.000 studenti.

Nella prima parte, il formatore di Peaktime Alvin Crescini coinvolge i ragazzi in una lezione “etica”: vengono toccati importanti argomenti come la raccolta differenziata in cucina, grazie alla collaborazione dei Consorzi Nazionali per la Raccolta, il Recupero e il Riciclo degli Imballaggi, grazie al supporto di partner come Italia Zuccheri. “Esprimo un forte ringraziamento ed apprezzamento a questa iniziativa educativa - dichiara Leandro Cariolo Responsabile Marketing & Trade Marketing Italia Zuccheri - Come Italia Zuccheri siamo orgogliosi di partecipare cercando di trasmettere tutti i nostri valori agli studenti, alle famiglie e gli addetti ai lavori”.

Dopo la lezione etica, parte il collegamento con Alma, la scuola internazionale di Cucina Italiana dove gli chef docenti Francesco De Rosa e Valerio Cabri per le lezioni di enogastronomia e il Coordinatore di Alma Wine Academy Ciro Fontanesi per le lezioni di Sala-Vendita, ogni giorno coinvolgono i ragazzi in lezioni pratiche, molto interessanti e soprattutto formative. Per le classi di pasticceria invece, scende in campo lo chef Enrico Nativi che delizia tutti con le sue fantastiche preparazioni. Inizia a questo punto il momento della verifica: gli studenti da scuola o da casa vengono coinvolti in una “gara” entusiasmante e soprattutto vengono testate le loro conoscenze ed abilità attraverso l’edutainment.

È anche on line l’App “cookingquiz” il modo divertente ed innovativo per misurarsi e soprattutto per vincere tanti riconoscimenti. Quesiti preparati appositamente dagli chef socenti Alma e dai professori degli istituti alberghieri coinvolti nel Cooking Quiz mettono alla prova gli studenti sulla propria preparazione su temi di cucina, sala e pasticceria. In palio buoni per acquisti in rete, buoni vacanza e per il 1° classificato al 31 maggio 2022 un voucher del valore di 5.000 euro per entrare in un corso di Alta Formazione Alma.