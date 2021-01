Due ex colonie all'asta giudiziaria, si accettano offerte

Sono state inserite nel sito delle vendite giudiziarie le ex colonie Bolognese di Rimini ed Enel di Riccione i cui ruderi, oramai, sono da decenni diventati ricettacolo di sbandati che soprattutto in estate popolano le stanze diroccate. Le aste per le due strutture sono state fissate rispettivamente per il 25 febbraio e per il 9 febbraio dove sarà possibile aggiudicarsi la "Piena proprietà di ex colonia marittima in stato di abbandono, con circostante scoperto, pertinenziale e non pertinenziale". Per la struttura riminese, un lotto da oltre 18mila metri quadri, il prezzo di partenza è stato fissato in 7,748 milioni di euro coi quali si potrà portare a casa un fabbricato principale caratterizzato da una serie di padiglioni (quattro di grandi dimensioni ospitanti al piano seminterrato i refettori ed ai piani superiori i dormitori e altri tre più ridotti adibiti a servizi e camere per il personale) intersecati da un collegamento ortogonale lungo circa 169 metri; un fabbricato staccato dal principale, disposto su due piani, destinato a lavanderia e guardaroba; un secondo fabbricato staccato dal principale disposto su due piani, destinato ad infermeria e padiglione isolamento; con annessa area scoperta e coperta pertinenziale. Sugli edifici, tuttavia, sono state rilevate diverse difformità tra i progetti originali e lo stato di fatto dell'immobile che, oltretutto, risulta essere vincolato dalla Soprintendenza.

Più contenuto il prezzo per quanto riguarda l'ex Enel di Riccione, si parte da 1,647 milioni di euro, per la "Piena proprietà di ex colonia marittima in stato di abbandono". In questo caso, però, sui ruderi pesano diverse ipoteche e secondo la perizia servono quasi 14mila euro di spese per cancellarle. Allo stesso tempo risultano diverse difformità tra i progetti originali e lo stato di fatto dell'immobile ed è stato accertato anche uno sconfinamento dello stesso su terreno demaniale. Un'ulteriore problematica per un potenziale acquirente è che mancherebbero i pagamenti, per un importo di 4mila euro, dei canoni demaniali per gli anni 2013 e 2014.