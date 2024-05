Due giorni di concerti e cerimonie, il programma per le celebrazioni della Festa della Repubblica

Le celebrazioni del 78° anniversario della Fondazione della Repubblica Italiana si articoleranno in più momenti che il prefetto di Rimini ha deciso di aprire con il coinvolgimento di tutta la cittadinanza. Ad aprire il fine settimana celebrativo sarà il concerto della Mondaino Young Orchestra diretta dal Maestro Michele Chiaretti, il cui orario di inizio è fissato alle ore 19,00 di sabato 1 giugno. Scenario dell’evento, aperto alla cittadinanza invitata a partecipare, sarà lo spazio antistante il Tempio Malatestiano o, in caso di avversità atmosferiche, la Cattedrale. La “Mondaino Young Orchestra”, tra le orchestre giovanili più conosciute in Europa e destinataria di numerosi premi e riconoscimenti a livello nazionale e internazionale, eseguirà brani di tradizione jazzistica noti al grande pubblico per le interpretazioni di artisti celebri, come Duke Ellington o Ella Fitzgerald. Momento “clou” della serata sarà la consegna da parte del Prefetto, affiancato dal sindaco del comune di residenza di ognuno degli insigniti, delle Onorificenze dell’Ordine “Al Merito della Repubblica Italiana”.

Nella mattinata del 2 giugno è in programma la tradizionale cerimonia di livello provinciale - che si terrà a partire dalle ore 10 nella locale piazza Cavour -, con Picchetto in armi delle Forze Armate e la partecipazione delle rappresentanze anche degli altri Corpi dello Stato (in particolare Forze dell’Ordine e Vigili del Fuoco), delle associazioni combattentistiche e d’arma e delle associazioni di volontariato (Croce Rossa Italiana e Coordinamento associazioni protezione civile).

Tra i momenti salienti della cerimonia si segnalano gli onori al Prefetto della provincia con il passaggio in rassegna del Picchetto delle Forze Armate e delle menzionate rappresentanze, l’alzabandiera con esecuzione dell’Inno Nazionale a cura della Banda della Città di Rimini, la lettura da parte del prefetto del messaggio del Presidente della Repubblica e, in chiusura, un esercizio curato dai Vigili del Fuoco che eseguiranno una manovra di discesa modulata in corda singola da un’ altezza di circa trenta metri. Le celebrazioni della Festa della Repubblica si chiuderanno con il concerto della Banda Città di Rimini che avrà luogo alle ore 21,00 del 2 giugno presso il Teatro “Amintore Galli”.